Pátrání po chlapci započalo 25. prosince, když se nevrátil domů ani na Vánoce. Dominik Kakur, narozen 17. června 2005, měl na sobě v době zmizení tmavě zelenou bundu, černé kalhoty a bílo-červené tenisky značky Nike. Je hubený, vysoký asi 172 cm a v současnosti má bílé vlasy.

Naposledy byl viděn v Havířově s chlapcem stejného věku se zrzavými vlasy, kterého nikdo z jeho rodiny nezná. Dominik byl naposledy aktivní 24. prosince dopoledne na svém instagramu. To se nacházel v Ostravě a ve Frýdku-Místku.

Utekl kvůli nešťastné lásce?

„Synovec se zamiloval do problémového děvčete. Už jednou spolu před pár měsíci utekli, proto měli mezi sebou zákaz styku,“ říká strýc Dominika Rostislav Kakur z Bílovce. I on nyní „táboří“ v bytě své sestry a s dalšími blízkými vyrážejí do okolních měst Dominika hledat.

„Procházíme ve dne v noci Havířov, Ostravu i Frýdek-Místek, odkud jsme měli informaci, že tam byl viděn. Vyptáváme se hlavně mladých lidí,“ uvádí strýc. Rodina o pomoc s pátráním žádá i na sociálních sítích.

Strýc dodává, že hovořili také s rodinou dívky. „I přes zákaz za ní Dominik na Štědrý den šel, ale její otec mu údajně dal pár facek,“ líčí souběh událostí, které předcházely zkratovitému jednání chlapce.

Mobil si nechal doma

Dominik si sice mobil nechal doma, ale zřejmě se připojuje přes nějaký telefon jednou denně na chvíli na instagram. Poté přístroj hned vypne.

„Žádali jsme policii o lokalizaci tohoto mobilu, ale čeká se schválení soudem. Kriminalisté teď zkoumali synovcův počítač,“ říká strýc s tím, že nezbude, než po návratu Dominika vyhledat pro něj pomoc psychologa.

„Od té chvíle není nikde aktivní. Proto vás všechny prosím o sdílení a jakoukoliv pomoc,“ napsala na facebook jeho příbuzná. Za veškeré informace bude policie i rodina vděčná na lince 158.

Také děti a mladí lidé se mohou dostat do složité situace, kdy není jasné, jak z ní ven. Pomoc, radu i trpělivého člověka mohou najít na Lince bezpečí. Ta je na čísle 116111 k dispozici kdykoli během dne i v průběhu noci. Volání na ni z mobilu či pevné linky je zdarma. Mohou na ni volat děti do 18 let, nebo studenti prezenčního studia do 25 let včetně.

Ročně je v Česku nahlášeno až 5 000 pohřešovaných dětí. I když mají zoufalé telefonáty rodičů a příbuzných většinou šťastný konec, někdy se tomu tak bohužel nestane. Ještě dnes si určitě pamatujete případ 9leté Aničky Janatkové, který otřásl Českou republikou v roce 2010.