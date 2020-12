„Od úterního večera 22. prosince 2020 pátráme po řidiči vozidla, který pět minut před osmnáctou hodinou srazil mladou ženu na přechodu pro chodce u hotelu UNO v Ústí nad Orlicí a od dopravní nehody odjel,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Jeden šofér zastavil, druhý ne

Jak dále sdělila, mladá žena (21) přecházela silnici od prodejny Konzum k hotelu UNO. „Řidič vozidla přijíždějící od světelné křižovatky jí přednost dal, protijedoucí řidič vozidla pravděpodobně Škody Fabia červené barvy, tak neučinil a ve svém jízdním pruhu, ji levou přední částí vozu na přechodu srazil,“ popsala Vilímková s tím, že žena se po pádu na silnici zranila.

Jenže to řidiče moc nezajímalo. „Po střetu měl muž ve věku asi sedmdesát let z vozidla vystoupit, ale na místě způsobenou situaci nijak neřešil a odjel,“ sdělila mluvčí s tím, že nyní by se měl ozvat na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 580 251. „Zároveň žádáme svědky této události, aby se nám ozvali na uvedená telefonní čísla,“ dodala Vilímková.