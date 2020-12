Po nedávné policejní šťáře v „pečovatelském“ domě, který měl nedobrou pověst už léta, vyplavalo na povrch, co se v zařízení doopravdy dělo. Majitelka domu oficiálně žádnou péči neposkytovala - s lidmi podepisovala nájemní smlouvu na částku v přepočtu kolem 1 700 korun měsíčně. Na své si ale zřejmě přišla tím, že jí její „nájemníci“ museli odevzdávat důchody.

Majitelka (55) domu - bývalá zdravotní sestra - byla zároveň předsedkyní občanského sdružení, pod jehož hlavičkou zařízení nazvané Teplo domova fungovalo. Teď už žena sedí ve vazební věznici a čeká, až policie sebere další důkazy o trestné činnosti. Hrozí jí 7-15 let vězení. Jak uvedl web televize JOJ noviny.sk, majitelka byla již jednou v souvislosti se zařízením kdysi podmínečně odsouzená, a to společně se svým dnes už zesnulým manželem. Bylo to před 11 lety!

V interiérech domu - s tabulkou Teplo domova umístěnou u vstupu - byla při policejní návštěvě zima, plíseň, mezi přítomnými 10 klienty se šířila kožní choroba, chodili ve špinavém oblečení a všude panoval nepořádek. Jak zjistily tvnoviny.sk, maso klienti dostávali jen v neděli, a to ještě pouze ve formě párků nebo špekáčků, salámy natož šunku nedostávali nikdy, a zeleninu nebo ovoce už vůbec. Klienti měli také často trpět hlady, a když se dostali náhodou ven, žebrali o jídlo ve vesnici.

Na pokyn majitelky se vařil čaj velmi úsporně - jeden sáček musel vystačit na deset litrů vody. Večeře se podávala v 16 hodin, pak už nikdo nic nedostal. Kromě této otřesné péče-nepéče a zneužívání ale majitelka měla klientům také odebírat občanské průkazy a mobilní telefony a přechovávat je ve své moci. Žena své postupy „brání“ tím, že po smrti manžela začala pít a plánovala se upít k smrti. To měl být důvod, proč klienty zanedbávala.

Protože zařízení nebylo uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb, tak ačkoli na něj přicházely anonymní udání, úřady v něm neměly oprávnění provést kontrolu. To mohla udělat teprve policie, a to na základě soudního příkazu k domovní prohlídce.

Nešťastní klienti jsou už umístěni v karanténě v jiném zařízení a hledá se pro ně ubytování. Úřady lidem nyní radí, aby si vhodnost zařízení, které pro své blízké vybrali, ověřovali v centrálním registru, který je k nalezení na internetu.