Policisté a strážníci mají jednu velkou výhodu. Velká část z nich jezdí ve vozidle v terénu a provádějí hlídkovou činnost. Pokud přijde výzva k výjezdu, mohou okamžitě reagovat a během pár vteřin vyrazit na místo. Ušetří se tím drahocenné minuty, které jsou k záchraně života podstatné.

Podobně tomu bylo ve čtvrtek v Pardubicích. „Kolem poledne přijali strážníci oznámení od pracovnice domácí zdravotní péče, která se nemohla dozvonit na svého klienta. Ošetřovatelka dále uvedla, že slyší jen slabé sípání. Hlídka byla během několika minut na místě a přes okno zjistila, že je v bytě ležící muž,“ uvedli strážníci.

Nebylo času nazbyt, bylo třeba se rychle dostat do bytu. Muž se nacházel v bezprostředním ohrožení života, museli proto vykopnout dveře, to se povedlo. „V bytě nalezli bezvládně ležícího seniora, kterému ihned ošetřovatelka poskytla první pomoc. Poté byl muž předán záchrance, která jej odvezla do nemocnice. Strážníci ještě s pomocí zámečníka nechali opravit poškozené dveře a byt zajistili,“ dodali městští policisté.