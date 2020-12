Joseph William McDonald (23) z Benalle ve státě Victoria hrál zrovna na konzoli PlayStation, když frustrovaně popadl novorozeně a začal s ním zuřivě třást. Za zabití synka si závislák na videohrách odsedí pouhých pět let.

Negativa závislosti na počítačových a konzolových hrách bývají dosti diskutovaným tématem, v tomto případě se však ukázala být smrtonosná. Teprve sedmitýdenní miminko utrpělo zranění neslučitelná se životem, když si na něm jeho otec na sklonku října loňského roku vybil vztek.

Pár týdnů před incidentem si McDonald v on-line prohlížeči hledal terapii, která by mu pomohla ovládnout svůj hněv. Ta bohužel nikdy neproběhla. 24. října uslyšela jeho partnerka Samantha Duckmanton hlasitý nářek mladšího syna, když s ním hrál jeho otec videohry. Ten ji ujistil, že malý Lucas plakal proto, že ho zrovna „zavinoval“, a jelikož s ním byla toho rána na očkování, nepřišlo jí ani zvláštní, že odmítá pít mléko.

Ráno se ale stav dítěte stále nezlepšoval, odjeli s ním proto na pohotovost. Tam jim oznámili, že chlapec utrpěl vážná poranění hlavy a páteře způsobená tupou silou. Paní Duckmantonová konfrontovala svého partnera, který nejdříve tvrdil, že mu musel při zavinování příliš tlačit na hlavičku, pak z nemocnice uprchl a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání.

Malý Lucas 29. října 2019 svým zraněním podlehl. „Úplně jsi zlomil mou důvěru, naprosto jsi mě zradil. Lucas si zasloužil bezpečné prostředí, ve kterém by byl chráněn svým otcem. Nezasloužíš si odpuštění, ani titul táty,“ uvedla v prohlášení u soudu zdrcená matka. McDonald se později k vraždě novorozence přiznal. Podle jeho psychiatra v té době intenzivně užíval konopí a u videoher trávil 6 až 10 hodin denně.

Soudce jej odsoudil na devět let s možností propuštění po šesti letech a osmi měsících. Jelikož si už McDonald rok za katrem poseděl, mohl by se procházet na svobodě za pět let. „Je důležité, aby vám rozsudek, který vám ukládám, stačil k poznání, že jakékoliv další násilí bude mít závažné následky,“ řekl soudce Stephen Kaye. Podle něj je trest dostatečný, aby sloužil jako odstrašující příklad pro společnost.

