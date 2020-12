Ke střelbě došlo v neděli před katedrálou svatého Jana těsně před 16:00 místního času, kdy ve střední Evropě bylo těsně před 22:00. Asi třičtvrtěhodinový koncert právě skončil a lidé začali odcházet, když zazněla řada výstřelů. Přiměly lidi vyběhnout s křikem na Amsterdam Avenue, kde padali na chodníku. Policisté, kteří byli na místě, aby zajistili bezpečnost akce, se rychle přemístili a střelce zasáhli.

Po zastavení palby se velká skupina policistů se zbraněmi v rukou přiblížila k podezřelému, který ležel zraněný na vrcholu schodiště u velkých dveří katedrály. „Nehýbejte se! Nehýbejte se!“ křičeli někteří policisté. O chvíli později dorazily sanitky.

Měl s sebou benzín, drát i bibli

Místo činu navštívil policejní komisař Dermot Shea a šéf newyorské policie Terence Monahan. Shea později uvedl, že díkybohu nebyl nikdo další kromě střelce zasažen. Muž střílel ze dvou zbraní. „Zabij mě!“ křičel podle svědků. Policejní detektiv, seržant a řadový policistá na něj vypálili 15 ran. Podezřelý měl za sebou delší kriminální historii. Měl sebou vak, obsahující plechovku s benzinem, lano, drát, nože a bibli. Policejní komisař pochválil zásah strážců zákona jako hrdinský.

Před střelbou se na schodišti konal koncert chrámového sboru, jehož členové stáli v rozestupech od sebe na kamenných schodech v rouškách kvůli pandemii koronaviru. Koncert právě skončil, když od kamenného sloupu v horní části schodiště vykročil střelec v černém oblečení, rouškou na obličeji a s bílou kšiltovkou. V rukou držel stříbrnou a černou pistoli a začal střílet.

Návštěvníci byli v šoku

„Bylo to prostě krásné - a pak najednou ten člověk začal střílet. Všichni jsme v šoku,“ řekla listu The New York Times mluvčí katedrály Lisa Schubertová. „Střelec mohl zabít spoustu lidí. Byly tu stovky lidí a on vystřelil nejméně dvacetkrát,“ dodala. Podle AP není jasné, zda střelec mířil na lidi, anebo střílel do vzduchu.

„Naše koledy na akci společenství přerušil dnes odpoledne ozbrojený jedinec, který začal střílet do vzduchu ze schodiště před katedrálou. Je hrozné, že dar našeho sboru do New Yorku - tolik potřebné odpoledne písní a jednoty - narušilo toto šokující násilí,“ uvedla v prohlášení mluvčí katedrály Iva Bensonová.

Na koncert přišly stovky lidí

Policie zatím neuvedla možný motiv, ani totožnost střelce, který podlehl střelnému zranění hlavy. Člen městské rady Mark Levine na twitteru uvedl, že na místě bylo asi 400 lidí.

Katedrála pojmenovaná po jednom z apoštolů je největší ve městě a jednou z největších na světě. Stavba začala v roce 1892 a zůstává nedokončená. Chrám byl během své dlouhé historie spojen s mnoha newyorskými svátky a významnými událostmi. Členem správní rady byl prezident Franklin Delano Roosevelt. Promluvil zde jihoafrický prezident Nelson Mandela a arcibiskup Desmond Tutu. V roce 1990 zde zazpíval Paul Simon na vystoupení, kterým vzdaly osobnosti americké kultury čest prezidentu Václavu Havlovi na závěr jeho návštěvy USA.

