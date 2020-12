Mladá dívka z Arizony jménem Liliana tvrdí, že zemřela a po nějaké chvíli se vrátila do života. Když prý poprvé ochutnala marihuanu, zastavilo se jí prý srdce a přestala dýchat, museli ji oživovat záchranáři. „Je to, jako byste najednou byli někým jiným,“ popisuje ve svých videích pocity ze zvláštního stavu, kdy se někam pohybovala „tunelem s bílým světlem“.

Na sociální síti Tik tok vystupuje pod přezdívkou @swagdaddy694200. Její videa o „posmrtných“ zážitcích nasbírala přes 5,2 milionu zhlédnutí. To, co prožila Liliana, se podobá takzvaným „zážitkům blízké smrti“, které byly mnohokrát popsány u umírajících nebo těžce nemocných lidí po celém světě. Ona sama ale žádné termíny nepoužívá, jen popisuje, co podle svých slov zažila, když v roce 2018 poprvé ochutnala cigaretu marihuany.

Život po životě?

„Nejdřív jsem přestala vidět, pak jsem přestala cítit ruce a nohy, ale sluch mi fungoval po celou dobu. Cítila jsem, jak mi vynechává kognitivní uvažování. Kamarád mi nabídl vodu, a já se zeptala Co je to voda? Pak jsem se zhroutila,“ vypráví dívka z americké Arizony, jak to celé začalo.

Říká, že cítila, že opouští tělo, ale nebyla schopná pozorovat, co se děje kolem ní v pokoji. Také lidé v kómatu často popisují stav, kdy se vznášejí v místnosti nad svým tělem a pozorují například snahy lékařů o jejich oživení. Údajně jsou po procitnutí schopni popsat vše, co se během té doby v místnosti dělo.

Prostě jsi přebrala, myslí si skeptici

„Nebylo tam žádné nebe ani peklo, jenom jsem cítila, jak se stávám sama tím zdrojem, ke kterému jsem mířila. Nevím, jak to popsat... Cítila jsem věčnost,“ vybavuje si. Slyšela prý, jak se ji přivolaní záchranáři snaží oživit, ale nedokázala otevřít oči ani pohnout jediným svalem v těle. Pak se začala ve spirále pohybovat tunelem naplněným bílým světlem a vnímala jako zdroj, k němuž směřovala.

Skeptici z řad komentujících Lilian nevěří, že zemřela. Vzkazují jí, že prostě jenom přebrala a „vytuhla“ - bylo toho prý na ni zkrátka moc a dala si víc marihuany, než snesla. Na podobné argumenty odpověděla vzápětí v dalším videu.

„Posmrtné zkušenosti“ hájí

„Když třeba nevíte, že jste alergičtí na oříšky, dáte si je a utrpíte fatální anafylaktický šok (extrémně silnou alergickou reakci, pozn. red.) a zemřete, tak jste zemřeli na něco, na co jste byli alergičtí. Nebude to znamenat, že jste si vyrazili na oříškový trip,“ obhajuje svůj zážitek žena. Jak se ukázalo, za reakcí patrně stála její silná alergie na účinnou látku THC. Dodala, že nevykouřila zdaleka tolik, aby na ni měla takový silný efekt. „Vůbec jsem nedýchala, netlouklo mi srdce,“ prohlašuje.

Liliana byla vychována v katolické víře, ale nyní tvrdí, že prošla „duchovním probuzením“. Říká, že žádného Boha nepotkala a že už vůbec nevěří na duchovní bytosti vymyšlené lidmi. „Mnohem víc teď ale spirituálno prožívám,“ prohlašuje před svým malým domácím oltářem, na němž se vyjímá řada krystalů a polodrahokamů.