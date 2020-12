Rodinná tragédie se odehrála v listopadu v Líském na Kladensku. Mámu dvou dětí Kristýnu V. (†38) tam v rodinném domku měl zastřelit partner a pracovník vězeňské služby Jiří N. (†26). Vše ukazuje na to, že zbraň obrátil i na její matku a pak proti sobě.

Jediného přeživšího z domu smrti, tehdy třítýdenního chlapečka Alexandra, vynesla záchranářka Monika Vilímová, která je zároveň vrchní sestrou dětského urgentního příjmu FN Motol v Praze. „Že se tam střílelo, jsme zjistili po příjezdu. Měli jsme strach. Vyčerpané miminko jsem si vzala přímo z postýlky. Bez jídla a tekutin tam leželo asi 20 hodin,“ vzpomíná.

Video Tragédie v Líském. - Blesk: Václav Burian

Youtuber nechal umřít těhotnou přítelkyni v přímém přenosu: Z vraždy ho neobviní?!

„Je to jeden z nejsilnějších příběhů, u kterých jsem za deset let u záchranky byla. Asi na něj nikdy nezapomenu. Člověk přemýšlí, co s dětmi bude a jak je to zasáhne,“ popisuje své pocity. Chlapeček má ještě sestřičku (12), která v době útoku naštěstí nebyla doma. Oběma chce záchranářka pomoci, založila pro ně finanční sbírku.

„Peníze budou rozděleny mezi obě děti. Část půjde příbuzným, zbytek na účet jako spoření, aby měly něco do budoucna. Jsem hrozně ráda, že neskončily v dětském domově nebo u cizích rodin. I to mi pomohlo se s dramatickým výjezdem vyrovnat,“ říká Monika Vilímová. Podle informací Blesku se o malého Alexe stará jeho strýc.