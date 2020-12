Mrtvá kráska vypadala jako figurína, to alespoň tvrdil popelář, který učinil hrůzný nález. Bál se však k tělu přiblížit, zavolal proto svému nadřízenému, Johnu Richardsonovi. Ten se s ním setkal a společně jeli místo činu zkontrolovat.

Nejdříve viděli u krajnice v Houstonu v Texasu pouze nohy, hned na to si však všimli, že tam leží celé lidské tělo, ke všemu nahé. Richardson neměl ani tušení, že se den po Díkuvzdání ztratila instagramová influencerka Alexis Sharkey, která se měla předtím údajně pohádat se svým manželem.

“Prostě jsem zvedl telefon a zavolal 911. Přehrávám si to ve své hlavě, každý den,” podělil se Richardson o svůj příběh se zpravodajskou stanicí KHOU. Připustil také, že ho vidina mrtvé ženy strašila více než týden.

Vyšetřování stále probíhá. Alexisin manžel Tom popřel jakoukoliv roztržku se svou ženou a tvrdí, že s detektivy plně spolupracuje. “Jsem si jistý, že policejní oddělení v Houstonu najde každého, kdo byl ve vraždě zapojen,” řekl. Maminka zesnulé prozradila, že věří, že se její dcera stala obětí nějaké zvrácené hry. “Způsob, jakým byla nalezena - to by si moje dítě nikdy neudělalo samo! Nedává to smysl.”

Nestává se často, že by nějaký zločin zaskočil policisty i zkušené vyšetřovatele. 30. října 1987 se ale u nás udál tak brutální čin, že tuhle mez překročil. Na svědomí ho měl 27letý Štefan Svitek, přezdívaný pak jako Horehronský rozparovač. Tento případ je opravdu drsný a bezcitný, figurují v něm děti i těhotná žena. Opravdu nic pro citlivější povahy!