Letošní Vánoce a s tím spojené nákupy jsou poněkud netradiční a trochu složitější. Naštěstí se tomu spousta prodejců přizpůsobila a téměř vše jde dnes koupit přes internet. Bohužel, i internet je místo, které není tak bezpečné. A nejde jen o sexuální predátory.

Pozor si při nákupu přes internet, u kterého sedíme každý den, dávejte na nevýhodné a nevěrohodné prodejce. „V online prostředí nevystupují pouze nakupující, ale také ,, prodejci“, kteří se pouze za věrohodné osoby vydávají. Jsou to totiž podvodníci využívající důvěřivosti lidí, kteří na internetu pořizují různé produkty nebo služby. Podvodníci ve virtuálním prostředí páchají trestnou činnost – kyberkriminalitu,“ popisuje policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Dvakrát měř, jednou řež znají především stavebníci. Na internetu by měl každý alespoň dvakrát prověřovat, pak jen jednou nakupovat. Je tedy více než nutné koukat na recenze, zda se prodávající tváří věrohodně nebo jestli není cena produktu vyšší/nižší, než v „normálním“ obchodě. Můžete totiž koupit něco, co vám nikdy nepřijde. Ověřit prodejce a jeho e-shop si můžete ověřit přes Českou obchodní inspekci.

První objednávka? Jedině na dobírku

Pokud se rozhodnete u e-shopu, který se nejeví věrohodně, nakoupit, je dobré si zásilku nechat zaslat na dobírku – platit při vyzvednutí. „Při předání balíku pečlivě zkontrolujeme neporušenost obalu a obsahu uvnitř. Při platbách kartou je dobré si prostřednictvím internetového bankovnictví nastavit limit plateb. Výhodou je vždy použít ověřené platební systémy,“ radí Čermáková. Policie radí, jak o Vánocích nakupovat a na co si dát pozor. | Policie ČR

Pokud vás někdo požádá o skenování osobních dokladů nebo platebních karet, nikdy nepřistupujte na tuto nabídku! „Je třeba si uvědomit, že pokud nakupujeme ve virtuálním prostředí, posíláme do kyberprostoru velice citlivé informace. Některé banky také na naši žádost, v případě podezření na podvod, zadrží platbu, kterou jsme odeslali,“ uvádí mluvčí. Pokud máte jakékoliv pochyby, je třeba jednat rychle a nic nenechávat na poslední chvíli.

Jestliže, a doufejme, že se vám to nestane, se stanete obětí podvodníka, je dobré to vše ohlásit na policii. Důležité jsou i důkazy, například komunikace, platební informace, co jste nakupovali, a další věci. Případ pak můžete nahlásit na každé policejní stanici.

Bacha na kabelky!

Pokud se bojíte nakupovat přes internet a vydáte se do obchodů, je dobré si zapamatovat pár preventivních rad. V dnešní době se dá všude platit kartou, kterou můžete mít i ve svém mobilním telefonu. I tak se ale najdou lidé, co preferují platbu v hotovosti.

„Pachatelé moc dobře vědí, že před vánočními svátky lidé vyrážejí na nákupy, aby udělali radost svým blízkým. Nakupují dárky za nemalé ceny. Je tak jasné, že nakupující mají u sebe větší finanční obnosy nebo platební karty,“ doplňuje mluvčí s tím, že je dobré si své osobní věci dobře hlídat! Policie radí, jak o Vánocích nakupovat a na co si dát pozor. | Policie ČR

U žen je to klasicky kabelka, kterou odkládají do košíku nebo ji zavěšují za držák na něm. Na tom není nic špatného, je třeba ale pamatovat na to, že ruka zloděje může být rychlá a vy si chybějící kabelky, a tím pádem i peněz, můžete všimnout až u kasy. Kabelku je nejlepší nosit na sobě a mít ji přes rameno opřenou o své břicho. Zloděj se k ní tak nedostane, minimálně mu to můžete alespoň ztížit.

Zloději ovšem nejdou jen po kabelkách, ale i po autech, lépe řečeno po tom, co je v nich. „Upozorňujeme řidiče a spolucestující, aby nenechávali věci viditelně ve vozidlech. Cenné předměty, tašky, batohy a kabelky odkládejte do kufru vozidla nebo do přihrádek v palubní desce,“ informuje Čermáková.

Jakákoliv cenná věc totiž zloděje přiláká rychleji a tím ho i donutí se do vozu vloupat. Policie radí všechny tyto popsané rady dodržovat zvlášť pečlivě. Policie nás dokáže efektivně ochránit, hlídat ale naše věci v autech nebo v kabelkách nedokážou, je dobré proto dělat jakousi osobní prevenci. „Proto buďme obezřetní, ať nenaletíme podvodníkovi nebo zloději a nenarušíme si tak poklidnou vánoční atmosféru,“ zakončila mluvčí.