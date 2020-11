Malou obcí Líský u Slaného na Kladensku začátkem listopadu otřásla obrovská tragédie. V rodinném domě tam zemřeli tři lidé. O den později kriminálka našla tři mrtvá těla. Šlo o mladou maminku Kristýnu, její matku a pravděpodobného útočníka Jiřího, který měl být partnerem Kristýny. Hrůzu přežilo pouze teprve třítýdenní miminko. Chlapeček by prý měl být už brzy umístěn do náhradní rodiny. K události se vyjádřila také záchranářka, která na místě zasahovala.

Motiv tragédie zatím není znám. Případ zatím nebyl uzavřen a není tedy zcela jasné, co k činu údajného střelce Jiřího, který pracoval u Vězeňské služby ve věznici Vinařice, vedlo. Údajně by za vším mohla stát žárlivost. Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Prověřování bude trvat v řádech týdnů, možná i měsíců. Momentálně čekáme na výsledky mnoha znaleckých zkoumání,“ uvedla pro TV Nova Ivana Nguyenová, mluvčí GIBS.

Neštěstí zasáhlo celou vesnici a nikdo o něm nechce příliš mluvit.„Jsme obec, která má sto obyvatel, všichni se tady známe. Byla to hrozně fajn ženská. Chodila na brigády, cvičila s dětmi na taneční soutěže. Fakt si to nezasloužila, víc k tomu říct nejde,“ řekl krátce po objevení těl Blesku starosta obce Štěpán Hon. Ve středu Nově sdělil, že jde o situaci, přes niž se vesnice jen tak nepřenese.

Video Tragédie v Líském - Blesk: Václav Burian

V domě po hrozném masakru zůstal s mrtvými těly pouze nebohý chlapec, bez péče byl téměř celý jeden den. Záchranářka Monika Vilímová, která z domu miminko vynesla, televizi popsala hroznou událost, na niž jen tak nezapomene. „Byl to jeden z nejnáročnějších výjezdů, který jsem na záchrance vůbec zažila,“ řekla. „Až když věděli, že je místo bezpečné a pustili nás dovnitř, tak jsme se dostali k miminku. Miminko bylo v pořádku, bylo vyčerpané, ale bylo zahřáté a vzali jsme si ho k prvotnímu ošetření do sanitky,“ dodala Vilímová.

Sama záchranářka se aktivně zapojila do pořádání finanční sbírky, která by měla pomoci přeživšímu kojenci i jeho sestře. Ta v osudný den naštěstí nebyla v domě. Chlapečka by podle sousedů měl dostat do péče jeho strýc, zatím ovšem ještě nejsou vyřízeny opatrovnické papíry.