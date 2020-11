Třicet let práce během několika hodin skončilo v prachu. Doslova. Čtvrteční požár výrobní haly potravinářské firmy Nowaco byl devastující. Po příjezdu hasičů na místo už ze střechy budovy šlehaly velké plameny a situace se nadále zhoršovala.

Hasiči nejen že hasili samotný požár, ale také se zaměřili na ochranu okolních budov, aby se oheň dál nešířil. Přestože v Kralupech nad Vltavou zasahovaly desítky hasičů z celého okolí, Nowaco nyní počítá obrovské škody.

„Bohužel to, co jsme celých 30 let budovali, je aktuálně v plamenech. Nowaco vyrábí většinu rybích produktů v Kralupech nad Vltavou v budově, která je nyní naprosto zničená. Nikomu z našich zaměstnanců se naštěstí nic nestalo, ale pro nás všechny je to velmi smutný den,“ uvedli ve čtvrtek zástupci společnosti na facebooku. V předvánočním čase se ale nevzdávají.

Ryby z pultů nezmizí

„I když nás požár srazil na kolena, slibujeme, že se zvedneme a opět pro vás budeme vyrábět vaše oblíbené výrobky z ryb, co nejdříve to půjde. Naše rybí produkty i všechny další najdete ale i v následující době v obchodech, kam se dostanou z našich ostatních skladů,“ uklidnila firma spotřebitele.

Oheň způsobil škodu předběžně vyčíslenou minimálně na desítky milionů korun. Příčinu vzniku požáru se snaží objasnit vyšetřovatelé. V pátek na místo přijela těžká technika kvůli bouracím pracím.