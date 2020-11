Na policisty se ve středu dopoledne obrátila dívka, která je upozornila na video, jež měla na sociální síti Facebook publikovat její kamarádka Tereza Dostálová. Osmnáctiletá dívka se v něm měla loučit se životem. Strážníci po dívce začali okamžitě intenzivně pátrat. Dívka má podle informací zpravodajského webu Liberecká drbna ve videu říkat: „Tohle je pro vás všechny, co tady budete muset zůstat.“

„Policisté nemohou vyloučit to, že by si mohla skutečně sáhnout na život. Dívka byla již v minulosti dvakrát pohřešovaná, naposledy v červnu 2020,“ uvedla v databázi pohřešovaných osob policie. Dívka má být vysoká 171 cm a má mít hubenou postavu. Vlasy má středně dlouhé a odbarvené na modro. Nosí rovnátka. Na sobě měla mít zimní bundu, a to modrozelené barvy, modré kalhoty a vysoké zimní boty. Policisté prosí, pokud by někdo měl o dívce jakékoliv zprávy, aby neprodleně kontaktoval policii.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.