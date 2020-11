Lev

Dny pracovního klidu prostě milujete. Patříte k lidem, kteří do práce chodí rádi, ale nemusí to být za každou cenu. Stejně se vám teď nedaří a do konce týdne nepřijde výrazné zlepšení. Zapomeňte na chvílí na své neúspěchy a nastavte si odpočinkový režim.