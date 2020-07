Záběry zachycují skupinku u stánku, které dominuje gradující spor dvou osob. „Muž po vzájemné výměně názorů a menší roztržce hrubě zaútočil na ženu. Podkopl jí nohy, povalil ji na zem a tam ji kopal a tloukl do hlavy i dalších částí těla,“ popsal začátek mely mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Bil ji hlava nehlava

I otrlí policisté zírali na to, co zachytily kamery. Útočník se k chabě se bránící oběti neustále vracel, kopal ji do hlavy, bil pěstmi z obou stran do obličeje, neváhal útočit i s rozběhem. Otřesenou nešťastnici spasil svědek, který neváhal a vytočil linku 156. Během krátké chvíle dorazily na parkoviště v Benešově ulici dvě hlídky strážníků.

„Zatímco jedna z nich dopadla podezřelého, druhá se věnovala ležící ženě, zjišťovala její zdravotní stav a přivolala záchrannou službu,“ řekl Ghanem.

„Ženu jsme na místě ošetřili a se zraněním lehkého až středně závažného charakteru převezli do Vojenské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Až 10 let vězení

Strážníci útočníka i kamerový záznam brutálního ataku předali republikové policii. Bijci hrozí trestní stíhání pro výtržnictví a pokus těžkého ublížení na zdraví se sazbou od tří do 10 let.

Kamerový systém přitom zachytil i situaci, kdy se během incidentu pes podezřelého muže prudce rozběhl proti menšímu psovi, kterého venčila jedna z kolemjdoucích. Ta pohotově zatáhla za vodítko a svého miláčka ukryla v náručí.