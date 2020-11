Taťána Pavlovová (29) z ruské Altajské republiky se odmítla se vrátit k manželovi Jevgenijovi (31). Ten se jí za to pomstil krutým způsobem. Podle úřadů ji napadl sekerou a způsobil jí vážná zranění. Taťáně, dříve šikovné manikérce, zůstanou zejména na pravé ruce následky do konce života. Muži hrozí 10 let za těžké ublížení na zdraví.