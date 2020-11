V roce 2011 se přišlo na to, že ruský polyglot a historik Anatoly Moskvin (53) žije s mrtvými těly holčiček, které vykopal z jejich hrobů. Mumifikoval je a dělal z nich něco na způsob obrovských panenek. Od té doby je zavřený v psychiatrické léčebně, nedávno ale požádal o propuštění. Prý by rád začal učit děti anglicky... Proti jeho puštění na svobodu se ostře postavila jedna z matek, jejichž holčičky posmrtně zneuctil.

Anatoly Moskvin pochází z ruského města Nižnij Novgorod. Mluví 13 jazyky a ještě za éry Sovětského svazu své jazykové nadání uplatnil jako tlumočník pro tajnou službu. Před zavřením do blázince se věnoval historickým vědám, napsal dokonce několik knih. Jeho specializace byla příznačná - zaměřoval se na hřbitovy, jejich historii a vše, co s nimi souviselo. Doma nejraději spal v rakvi, ale často odcházel strávit noc přímo na hřbitově.

Vyšetřování ukázalo, že otevřel hroby 29 dívek ve věku od 3 do 12 let, vyzvedl jejich těla a odnesl si je domů. Celkem se přiznal ke 44 otevřeným hrobům předčasně zemřelých dívek. Doma si tělíčka vystavil a žil s nimi. Nejdříve je ale nabalzamoval a oblékl jim punčochy, šaty a obul je do vysokých bot. Některým zabudoval do hrudníku i hrací skříňky. Ústa jim malovával rtěnkou a aplikoval jim na obličeje make-up. Dokonce si ke každé z vykopaných mrtvolek sestavoval i jejich životopis.

Moskvinovi rodiče ho v jeho bytě pravidelně navštěvovali a panenky viděli, ale nenapadlo je prý, co se ve skutečnosti pod šaty skrývá. Synovy panenky brali jen jako trochu zvláštní, ale nijak nezávadný koníček. Jak se věci mají, zjistili prý náhodou.

Šéf vyšetřovatelů Vladimir Stravinskas případ označil jako zcela výjimečný a naprosto nevídaný, k němuž se těžko v historii zločinu hledá nějaké srovnání. Moskvin je od roku 2011 umístěný pod zámkem v psychiatrické léčebně, nyní ale požádal o propuštění. Rád by prý dál žil normálním životem se svojí novou přítelkyní.

Při projednávání jeho propuštění Moskvin šokoval tím, že se rodičům dívek výslovně odmítl omluvit. „Ty dívky jsou dívky. Nevidím nikde spojitost s nějakými rodiči,“ řekl. „Žádného z jejich rodičů neznám. Podle mého soudu, okamžikem, kdy své dcery pohřbili, ztratili na ně jakákoli práva...“ prohlásil. Už dříve rodičům vzkázal, že zatímco oni je nechali ležet nahé v zimě, on je vzal do tepla a oblékl je.

Soud zůstal u vytržení i nad Moskvinovým přáním, že by rád šel učit děti angličtinu, když teď ruský prezident Putin zavádí do škol rozšířenou výuku jazyků... Po rozhodnutí soudu koncem října je ale jisté, že za zdmi léčebny zůstane minimálně dalších šest měsíců. I matka jedné z dívek, Natalia Chardymova, se proti jeho propuštění rázně postavila a vyslovila se pro to, aby zůstal zavřený do konce života, protože je nemocný.

„Ta kreatura mi přinesla do života strach a hrůzu svým groteskním zneužíváním těla mé mrtvé dcery. Byla bych šťastná, kdyby zůstal pod zámkem napořád,“ řekla Natalia. Dceru Olgu, která zemřela v 10 letech, prý napodruhé raději pohřbila v bezejmenném hrobě. Tak, aby ji Moskvin už nikdy nenašel a znovu nevykopal, pokud by ho jednou přece jen propustili.