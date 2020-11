Hrůzný pohled se naskytl sociálním pracovníkům, kteří navštívili dům washingtonské psycholožky Michelle Deeganové (†55). Ta byla zapletena do sporu s úřady a expartnerem, poté co na ni byla podána stížnost kvůli údajnému zanedbávání péče o její dvě dcery. Policisté v prvním kole šetření usuzují, že strach z jejich ztráty mohl být hlavním motivem zoufalého činu.

Deeganová byla vystudovanou psycholožkou. Na jejích webových stránkách o sobě píše: „Mým cílem je naučit mé klienty dívat se na problémy z jejich světlejší stránky. Osvojením si lepších komunikačních návyků dokáží řešit spory v rodině, s partnery nebo i na svém pracovišti.“ Sama však trpěla vážnými psychickými problémy, a proto se osoba jí blízká rozhodla kontaktovat úřady ze strachu o budoucnost Michelleniných dcer.

V den nešťastné střelby psycholožka na svém facebookovém účtu zveřejnila několik vědeckých článků věnujících se narcistní poruše ve vztahu k rodičovství a sebevražedným sklonům. Dnes je již zřejmé, že šlo o fatální přihlášení se k dlouho potlačované duševní poruše.

Sousedi, kteří s ní v rezidenční čtvrti bydleli, do televize sdělili, že její dvojčata byla zřídka kdy vidět. Ve stejné reportáži promluvil i šerif Bill Elfo: „Je to obrovská tragédie. Náš tým stále vyšetřuje, co se vlastně v bytě odehrálo a jaké mohly být ženiny motivace k takovémuto činu.“

Michellinini přátelé na facebooku o psycholožce mluví jako o slušné a dobrosrdečné matce. Jedna z komentujících napsala: „Michelle byla úžasná žena... Přestože byla nemocná a očividně paranoidní, snažila se jen chránit svá děvčátka od jejich otce.“

Další rodinný přítel potvrdil, že žena procházela vysilujícím rozvodovým řízením. Její bývalý manžel měl zákaz se k ní přiblížit z důvodu domácího násilí. „Pokaždé, když si myslela, že to má za sebou, byla zatažena do dalšího nesmyslného řízení,“ říká o její nepříjemné životní zkušenosti a dodává: „Nebyl bych rád, kdyby ji lidé lehce soudili. Michelle své děti milovala, ale bohužel byla nemocná... a vystrašená.“

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.