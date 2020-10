Ruthie Mae Brownová (†36) zemřela po útoku zuřivé smečky ve městě Nauvoo v americkém státě Illinois. „Viděl jsem lidi pokousané od psa, viděl jsem psi útočit na lidi, ale nikdy jsem neviděl tohle,“ řekl k okamžiku nálezu těla pro web ABC 33/40 vyšetřovatel TJ Armstrong.

Policie zatím soudí, že s největší pravděpodobností útočili psi majitelů okolních nemovitostí. Jeden z nich se už přiznal ke dvěma z šelem, které v útoku figurovaly. Policie chytila čtyři z nich, chce pochytat i zbývající. Zvířata byla odvezena do speciálního zařízení. Podle Robin Johnsonové, jedné ze sousedek, jsou psi v okolí svojí agresivitou přímo vyhlášení. „Je to děsný, viděla jsem je tady zaútočit i na jelena,“ řekla.

Na Johnsonovou také jednou už málem zaútočili. Zachránila ji tehdy prý hůl, se kterou chodí ven, a to, že zná „páníčka“. „Napřáhla jsem proti nim ten klacek a volala na ně jméno jejich majitele, to je od útoku odradilo, jinak by se mi tehdy stalo to samé, co teď tý paní. Jsou strašně agresivní, strašně,“ doplnila sousedka.

Až bude po pitvě určena přesná příčina smrti, prokurátor rozhodne, zda proti majiteli psů vznese obvinění. Okres, v němž k neštěstí došlo, nemá podle televize Local 12 uzákoněnou povinnost nasazovat psům obojky ani náhubky. Lidé ale volají po tom, aby úřady na majitele psů nebyly tak laskavé a bezpečnost lidí při pohybu po okolí se zlepšila.