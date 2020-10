Hotovým peklem si musela procházet žena (27) z Chebska. Její přítel ji totiž od roku 2011 dělal ze života peklo. Mlátil ji hlava nehlava, držel pod krkem, a dokonce i udeřil baseballovou pálkou. Když ho policie chtěla poslat do vazby, státní zástupce ho „osvobodil“. Muž pak ženu znovu napadl. Až napodruhé se podařilo útočníka umístit do vazby.

Vše začalo roku 2011 a skončilo v září letošního roku. Muž (37) z menšího města na Sokolovsku mlátil svou přítelkyni (27), s tou žil ve společném bytě. Pravidelně jí podle policie vulgárně urážel, fyzicky napadal, měl jí držet pod krkem, udeřit basebalovou holí a jednou jí ustřihnout cop.

„Na začátku září letošního roku se měl muž vrátit v nočních hodinách, ženu vzbudit a opět jí fyzicky napadnout. Několik hodin jí měl napadat pěstí do různých částí těla a přitom jí vyhrožovat. Důvodem těchto útoků měla být údajná nevěra sedmadvacetileté ženy, která se ovšem po žádném fyzickém napadení nenechala až do září letošního roku ošetřit u lékaře, jelikož nechtěla, aby chování jejího přítele řešila policie,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Po posledním útoku v září byla žena převezena do nemocnice, muž byl následně zadržen. Jenže… „Na základě pokynu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově byl ale muž propuštěn ze zadržení,“ popsal Kopřiva. Muž, který roky týral svou přítelkyni, se tak rázem ocitl znovu svobodný.

Kriminalisté ho ale obvinili a na 10 dní vykázali ze společného obydlí. „Po deseti dnech se muž vrátil do bytu a ženu měl opět fyzicky napadnout několika ranami do oblasti obličeje. Přitom jí měl vulgárně urážet a vyhrožovat jí. Muž byl policisty zadržen. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval,“ dodal Kopřiva.

Muž je v současné době obviněn ze spáchání zločinu týrání osoby ve společném obydlí a přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny mu hrozí ař čtyřletý trest ve vězení.