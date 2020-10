Matku od tří dětí Stephanii Hollingsworthovou (†50) lidé viděli naposledy 25. září kolem poledního. Podle záznamu kamery v bance se ví, že v té době vybrala ze svého účtu v přepočtu pět set korun a poté odešla do místního supermarketu, kde ji kamery také zachytily. Další její kroky jsou ale neznámé, bylo to, jako by se po ní slehla zem.

Stephaniina rodina i policie po ženě po celou dobu neúnavně pátrala. V sobotu po 23 dnech od zmizení nakonec policie její velký vůz typu SUV s pomocí dronu nalezla. Bylo utopené v nedalekém rybníce ve městě Belle Isle, kde žena bydlela. Policisté podle deníku Daily Mail potvrdili, že ve vozidle nalezli tělo, identitu mrtvé osoby ale nezveřejnili.

Ženin manžel Scott ani její tři synové ničemu nerozumějí. Stephanie odešla z baráku s peněženkou, ale nechala na stole mobil a nikomu nic neřekla, ačkoli to běžně dělávala.

„Takhle ona se nikdy nechovala. Naše děti miluje a nikdy by na tak dlouho neodešla beze slova nebo jediného pozdravu,“ kroutil hlavou Scott ve vyjádření pro časopis People pár dní před tím, než se v rybníce našlo Sophiino auto.

Ani policie zatím moc nechápe. „Je zvláštní, že jsme na žádné další kameře v ulicích nezaznamenaly její auto nebo ji samotnou. Poslední záznam o jejím pohybu je ten ze supermarketu,“ řekl vyšetřovatel Jeremy Millis podle webu Click Orlando. Podle kamer v supermarketu i v bance žena nevykazovala žádné známky toho, že by se dělo něco mimo normál.

Podle informací deníku Daily Mail žena měla trpět blíže neupřesněnými psychickými obtížemi a byla dlouhodoběji monitorována lékaři. Zda tato skutečnost nějak souvisí s jejím zmizením, případně smrtí, musí ukázat další vyšetřování.

