Larry Crenshaw z Indiany dostal anafylaktický šok poté, co jej na lovu s kamarádem bodl smrtící hmyz asi 40 až 50 krát. Záchranáři už mu pomoci nedokázali.

Larry Crenshaw (†59) na lov vyrazil se svým kamarádem, když v neděli odpoledne narazili na hejno agresivního hmyzu. Bývalý policejní detektiv podle vyšetřování zemřel, když utrpěl infarkt vyvolaný lymfatickým šokem z bodnutí. Sršně ho bodly 40 až 50x!

Larry Caudill, který byl na lovu s ním, běžel pro pomoc, jelikož ani jeden z mužů si nevzal mobilní telefon. Pomoc se mu podařila zavolat z nedalekého domu. Pohotovostní služba převezla pobodaného muže do nemocnice, kde jej krátce po příjezdu prohlásili za mrtvého.

Jeho smrt je považována za nehodu. „Byl bodnut více jak 40 krát a hned na to začal mít problémy s dýcháním a nakonec se zhroutil,“ stojí v prohlášení očitého svědka. Crenshaw byl zkušeným policistou a 26 let pracoval u policejního oddělení v Andersonu v Indianě, několik let dokonce jako vedoucí šéf oddělení.

V USA byly za poslední týden nahlášeny minimálně tři pozorování těchto až 7 cm velikých predátorů, kteří představují hrozbu nejen pro užitečné včely, ale i samotné lidi. Jen za poslední měsíc je to už minimálně třetí úmrtí, které mají tyto sršně mandarínské na svědomí.