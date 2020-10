Grzegorz Stanislaw (38) byl původně obviněn ze šesti vražd, ale soud pro ně nenašel dostatek důkazů. Ve dvou případech jej uznal vinným z pokusu o vraždu. Vinný je rovněž z nebezpečného ublížení na zdraví a z krádeže. Za tři prokázané vraždy byl nakonec odsouzen k doživotnímu výkonu trestu.

Soudkyně Elisabeth Ehrlová uvedla, že mnozí Stanislawovi pacienti a jejich rodiny delší dobu ošetřovatele podezírali. Jeden starší muž měl dokonce prohlásit, že pokud se k němu ještě jednou pečovatel přiblíží, vyskočí z okna. Přes všechna podezření nechávali vraha nadále u sebe zaměstnaného z důvodu neschopnosti najít za něj náhradu.

Muž během soudního procesu odmítal vypovídat. Až do jeho posledního dne, kdy vyjádřil rodinám lítost nad svými činy: „To, co jsem provedl, bylo velmi brutální.“ Prokuratura jej obvinila z injekčního podávání inzulinu, který může být ve vyšších dávkách smrtelný. Muž čelí i obvinění z loupeže a zpronevěry. K inzulinu měl přístup, jelikož sám má cukrovku. Mezi dubnem 2017 a únorem 2018 navštívil domy nejméně 69 pacientů, a to ve vícero německých městech.

Dle soudu byl již v Polsku souzen za podvod a v mezi lety 2008 až 2014 byl ve vězení. Tento případ připomíná osobu Nielsa Högela, který byl minulý rok odsouzen za vraždu 85 lidí! Německý Spolkový soudní dvůr jej v září poslal na doživotí za mříže. Ten během svého tříletého ošetřovatelského působení v dolnosaských městech Oldenburg a Delmenhorst podával pacientům nadměrné dávky léků ovlivňujících činnost srdce. Hrůzný čin dělal za účelem jejich zpětného oživení, aby prokázal své lékařské schopnosti. V mnohých případech se mu to však nepovedlo.