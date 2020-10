Až 13 dětí muselo být sanitkou urychleně převezeno do nemocnice poté, co snědly bonbony s příchutí marihuany. Nebezpečnou laskominu si prý objednaly na internetu.

V pondělí musela v londýnské dívčí škole zasahovat záchranná služba poté, co se několika děvčatům udělalo po svačinové pauze zle. Policie potvrdila, že bonbony ve tvaru gumových medvídků obsahovaly THC - aktivní látku obsaženou v listech marihuany.

Otec otráveného dítěte Jan o incidentu vypověděl: "Policie mi sdělila, že se bonbony mohly předávkovat. Když vešly do třídy, bylo dle učitelky vidět, že jim není dobře. Po chvíli se jedna z dívek pozvracela a vyučující zavolala o pomoc."

„Moje dcera se mi přiznala, že to nebylo poprvé, co někdo ty medvídky jedl,“ sdělila médiím Annie, další z rodičů. Některé spolužačky se přiznaly, že nebezpečnou cukrovinku zkusily, ale nikdy jim nebylo zle. „Musely to přehnat a daly si jich víc, než je doporučené množství,“ dodal.

Marihuanové bonbony jsou posledním výstřelkem mezi anglickými teenagery. Na internetu jsou označeny jako doplňky stravy, a jsou tak lehce k dostání. Jeden balíček stojí v přepočtu 60 až 80 korun. Ale prodávají je už i místní dealeři po jednotlivých kusech. Další z žákyň o nové drogové módě prohlásila: „Zkusily je už skoro všichni. Největší výhodou je jejich dostupnost: dovezou vám je přímo domů,“ myslí si.

Některá z děvčat musela strávit noc v nemocnici, ale žádná z nich nebyla v ohrožení života. Nyní policie řeší síť distribuce mezi žákyněmi. „Už známe jméno studentky, která sladkosti přinesla, ale potřebujeme vědět víc o tom, jak a proč byly sdíleny,“ sdělil podle Daily Mailu šéf policie a dodal optimisticky: „Otrávené žačky nejspíš vůbec nevěděly, s jakou ,laskominou' mají co do činění.“

Sophie Feganov, ředitelka prestižního ústavu, kam docházela i slavná britská herečka Imelda Stauntonová, chce situaci co nejrychleji vyřešit a vyčistit školu od nebezpečného trendu mezi mladými slečnami. Očekává se, že svolá speciální shromáždění, na kterém se incident bude důkladně probírat. Ve svém prohlášení uvedla: „Jsme katolická škola a snažíme se poskytovat laskavé a bezpečné prostředí, ve kterém si dívky plně uvědomují svůj potenciál.“