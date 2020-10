Lev

Nemá cenu se nad vším vztekat. V práci se vám toho spousta nelíbí, ale vy to nevyřešíte. Držte se od problémů dále a projdete úterkem jako nic. Pamatujte na to, že není vhodné pouštět se do boje s větrnými mlýny. Jen si zaděláte na další potíže.