Máma zraněného holčičky řekla, že si Abigail hrála na zahradě společně se svou sestrou (6), když došlo k hrozné nehodě. Žena chce zveřejněním příběhu její dcerky varovat všechny rodiče, aby si dávali pozor na automatické sekačky na trávu.

Abigail totiž byla nucen podstoupit pět náročných operací, ale lékařům se její nožičku nepovedlo zachránit a nakonec ji museli amputovat v lýtku. „Je to veselé, ztřeštěné dítě, pořád někde pobíhá. Jsem zdrcena tím, co se stalo, ale stále je to má holčička,“ řekla maminka děvčátka Sarah.

Děvčátko čeká ještě několik operací, včetně plastických a bude také potřebovat nákladné zdravotní pomůcky. Rodiná přítelkyně se proto rozhodla založit pro Abigail sbírku na serveru GoFundMe. V ní se na holčičku vybraly v přepočtu už téměř dva miliony korun. Ani starší dcera to nemá lehké, byla totiž svědkem nehody a dost ji to vyděsilo, podle Sarah je teď velmi citlivá na zvuk sekaček.