Na tuhle cestu z vyučování ani jeden dlouho nezapomene! Výuka skončila a učitel Piyaphan Phadawan (25) nabídl svému žákovi Sritawatu Sisanovi (15) svezení na motocyklu. Vydali se na cestu domů, místo tam ale skončili v nemocnici. Plány na večer jim 22. září překazila obrovská nešťastná náhoda.

V průběhu cesty se oba rozhodli, že si udělají přestávku, zastavili proto na chvíli u krajnice. Bohužel si vybrali špatné místo - přímo pod nestabilním vedením vysokého napětí. Jen co zabrzdili, spadl na ně drát elektrického vedení. Jakmile se dotkl motorky, následoval dramatický výbuch, který zažehl silný požár. Stačilo málo a cestovatelský pár mohl skončit na márách.

„Měli jsem štěstí, že jsme vůbec přežili, bylo to děsivé,“ prozradil z nemocnice student. Zatímco on stačil odskočit, když mu plameny začaly olizovat nohu, učitel utrpěl vážné popáleniny. Oba odvezli záchranáři. Studenta oheň poranil na noze, učitel ale dopadl o dost vážněji - schytal to na celé ruce, trupu i noze.

Následky havárie však mohly být ještě horší, kdyby duchapřítomný kolemjedoucí automobilista Wasutha Ngamsuwan nepřispěchal s hasicím přístrojem a divoké plameny nezkrotil. Podle policie sloup vedení poškodila bouřka, která se oblastí prohnala minulý týden.