Ďábelský plán uzrál loni před Vánoci v hlavě Patricka Wächtera (21) z Aše. Objednal si pod falešným jménem na dobírku historický revolver, a aby nemusel platit, téměř rozmlátil sekerou hlavu pošťákovi (21) a jeho přítelkyni (18)! Mladík, který už byl dvakrát souzený, definitivně dostal výjimečný trest. Ve vězení si posedí 24 let!

„Zaútočil způsobem, který byl rozhodně likvidační,“ prohlásil předseda senátu Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička. Neuznal tak mladíkovo tvrzení, podle kterého chtěl pouze získat zásilku a sekerou pošťáka zastrašit.

Wächter soudu nedokázal vysvětlit, proč muži zasadil dvě rány a dívce, která ho ten den náhodně doprovázela, čtyři. Podle své výpovědi si okamžik napadení přesně nevybavuje. Pouze zopakoval, že nechtěl vraždit. „Vím, jaké je to ve vězení,“ prohlásil. Dodal, že již nikdy nespáchá žádný násilný čin.

Je nenapravitelný

Senát však jeho tvrzení neuvěřil. K výjimečnému trestu přistoupil naopak podle Lněničky zejména kvůli velmi nepravděpodobné možnosti nápravy mladého muže. „Tento závěr vychází nejen ze znaleckého posudku, ale i z dalších okolností,“ uvedl soudce.

Wächter byl jako nezletilý již dvakrát odsouzen - v roce 2016 za zapálení chaty a o dva roky později za přepadení benzinových pump s kuší. Dvojici loni napadl v době, kdy byl v podmínce.

Soud muži rovněž nařídil zaplacení škody a újmy za víc než 1,9 milionu korun zdravotní pojišťovně, majiteli revolveru a oběma napadeným.

Chtěl revolver, ale nechtěl za něj platit

Patrick Wächter zatoužil po historickém revolveru, který si našel na internetu. S prodejcem se domluvil, že mu jej pošle na dobírku. Udal ale falešné jméno a adresu zvolil v okrajové části Aše. Když pošťák, shodou okolností jeho spolužák ze střední školy, vystoupil z auta, zaútočil na něj. Video Policejní pátrání v Aši po útočníkovi se sekerou - Policie ČR

„V úmyslu usmrtit jej a odcizit objednaný revolver jej udeřil do čela sekerou. Když poškozený upadl na zem, udeřil jej ještě jednou,“ popsal ještě u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Jakub Kubias.

Útočil na hlavu

Druhou ránu napadený pošťák vykryl a podařilo se mu utéct. Jenže pak z auta vystoupila jeho přítelkyně, která ho ten den doprovázela. „Obžalovaný ji udeřil sekerou nejméně čtyřikrát do obličeje a temene hlavy. Poté z místa odešel i s revolverem,“ uvedl Kubias.

Zraněný pošťák doběhl k nejbližšímu domu, odkud zavolali záchranku a policii. On i jeho přítelkyně skončili v nemocnici, bez včasné lékařské pomoci by jim šlo o život.

Utekl k mámě

Patrick tvrdil, že chtěl jen uloupit objednaný revolver, a nikoho zabít nechtěl. „On byl skloněný v autě u zadních dveří a vydával mi balíček. Vyndal jsem zpod bundy sekeru. Když se ke mně otočil, sekl jsem ho do čela a pak ještě jednou do hlavy. Tu holku jsem pak sekl rovnou do hlavy. Nevěděl jsem, že je v autě,“ vypovídal Patrick W.

Po útoku utekl směrem na Skřivánčí vrch. V místě rozrytém divokými prasaty schoval sekeru. Bundu i revolver přikryl větvemi. „Utekl jsem za mámou. Chtěl jsem se s ní rozloučit. Řekl jsem jí, co se stalo, a šel jsem se vydat policistům,“ tvrdil.