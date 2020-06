Býk

Milí Býci, až do konce tohoto týdne budete mít štěstí v lásce. Hvězdy vám přejí seznámení s dobrosrdečnou osůbkou, která je schopna opravdu upřímně milovat. Na to by slyšel snad každý! Pracovně si jedete pro obrovský úspěch už první pracovní den.