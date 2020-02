Vše začalo loni v srpnu, když se František seznámil v autobuse cestou do Prahy s Jitkou K. Po návštěvě u lékaře jí zavolal. „Měl jsem před sebou vidinu sexu a slibovala mně i trojku,“ řekl František V. Jitka K. si podle státní zástupkyně Katariny Pekové řekla seniorovi o peníze. Důchodce jí nejdříve dal 29 tisíc Kč.

Půjčené statisíce

O pár dní později se František s Jitkou opět sešel. „Měli jsme v Sušici spolu sex. Šlo o pozici 69,“ uvedl František. Krátce nato šel do spořitelny, kde si půjčil 200 tisíc Kč. Ještě týž den se tam vrátil a půjčil si dalších 200 tisíc Kč a za pár dní ještě dalších 200 tisíc Kč!

Sex v autě

Ještě před tím ho Jitka vyzvedla u něj doma a odjeli za město. „Vystoupila z vozu, svlékla se do naha a já s ní měl sex. Pak jsme jeli do restaurace. Pořád se mi sápala po těch penězích, které jsem měl v kapse u kalhot. Vyhrožovala, že to řekne manželce,“ uvedl František V.

Část peněz vrátila

U soudu Jitka K. nevypovídala, již dříve uvedla, že to byla ona, kdo seniorovi půjčil 600 tisíc na koupi stodoly. Přitom mu ale vrátila částku 429 tisíc korun, o kterých státní zástupkyně tvrdí, že je ze seniora vylákala.

Soudce klatovského soudu Jaromír Veselý nakonec odsoudil Jitku K. k trestu 30 měsíců, kterou jí podmíněně odložil na zkušební dobu 3,5 roku. Rozsudek není pravomocný. Jitka K. se na místě odvolala.

