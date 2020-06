V listopadu 2017 zveřejnil Svatopluk Bartík (45, ex Žít Brno) na svém profilu sociální sítě vyjádření, ve kterém píše, že Miloš Zeman (75) má rakovinu a maximálně 7 měsíců života. Za toto nařčení ho prezident zažaloval a civilní žalobu nyní začal řešit brněnský městský soud. Prezident požaduje pět milionů.

Během klíčového výslechu znalce, který měl říci, zda prezident skutečně trpěl či netrpěl rakovinou, vyloučil soudce Radek Malenovský z jednací síně veřejnost i novináře. Ti měli do soudní síně navíc vstup jen na místenky.

Vyloučení veřejnosti zdůvodnil soudce „právem na ochranu údajů týkajících se zdraví prezidenta Zemana“.

Zeman požaduje po Bartíkovi omluvu dopisem a zadostiučinění pět milionů korun. Prezidenta údajně poškodilo Bartíkovo tvrzení na internetu, podle kterého prý trpí rakovinou. „Prezident upustil od požadavku omluvy na Bartíkově facebookovém profilu,“ řekl Zemanův právní zástupce Marek Nespala. „Pan Bartík byl při svém jednání soukromého novináře veden zlým úmyslem,“ zdůraznil žalobce.

Má rakovinu a sedm měsíců života

Brněnský levicový aktivista, který se sám označuje za publicistu, vyvěsil 7. listopadu 2017 na svůj facebookový profil vyjádření: „za chvíli skončí uzávěrka nominací na hrad, takže je možno jít ven s pravdou o zdraví miloše zemana. má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca 3 týdny, léčbu odmítl, prognóza 3 – 7 měsíců, zdroj z pochopitelných důvodů nezveřejňuji. konec hlášení. (ps: kdyby nešlo o nejvyššího státního činitele, navíc v období sestavování vlády, a zeman znovu nekandidoval, jistě bych to nešířil. myslím tedy, že je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost věděla.)“ (přepis uvádíme doslovně, Svatopluk Bartík nepoužívá velká písmena – pozn. red.).

Bartík: Hájím právo veřejnosti

Státní zastupitelství již dříve zamítlo stížnost Hradu proti odložení trestního oznámení na Bartíka. Expolitik tedy nemůže být v kauze trestně stíhán. Prezident proto pokračuje v civilním sporu.

„U soudu se Zemanem neobhajuji jen svoje právo, ale i právo kohokoliv jiného na to, abychom před volbami mohli znát, jak je na tom skutečně člověk, který se u voličů v přímé volbě uchází o nejodpovědnější pracovní pozici v tomto státě. O svém zdraví přitom vysloveně lže, viditelně zdravotně chátrá, delší dobu se neukazuje na veřejnosti, slibuje zveřejnění vlastní zdravotní dokumentace, aniž by tak pak učinil, a pořád o svém zdravotním stavu melduje, a to i když není tázán, a pak když tázán je, tak věcně nijak neodpoví,“ zveřejnil Bartík své stanovisko před zahájením slyšení.