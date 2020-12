Zpět

Drogy zcela zatemnily mozek ženy (32), která dala pervitinu přednost před vlastními dětmi. Když se jí loni v červenci narodilo už čtvrté, hodila ho do popelnice! Mrtvé tělíčko našel bezdomovec. „Matka“ dostala v září u Krajského soudu v Ostravě dostala 17 let vězení. Zdálo se jí to moc a odvolala se. Vrchní soud v Olomouci nyní ale verdikt potvrdil.