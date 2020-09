Muž z Lounska vyrazil na houby, jenže na nich se mu udělalo špatně a omdlel. V lese kvůli tomu, že neměl síly, zůstal ležet čtyři dny! Nakonec se mu podařilo se zachránit. Navíc u sebe neměl ani mobil, houbaření by se tak rozhodně nemělo podceňovat!

Tak na tuhle výpravu do lesa za houbami do konce života nezapomene muž (62) z Podbořanska. Minulou sobotu odpoledne se vydal na houby, k lesu přijel na kole, to pak nechal u hájovny a pokračoval po svých.

V lese se mu ale udělalo špatně a následně omdlel. „Na místě zůstal ležet čtyři dny bez jakéhokoli jídla a pití. Teprve ve středu ráno nabral dostatek sil, aby se z lesa dostal. Domů ho pak odvezl jeho známý, který ho viděl u zmíněné hájovny,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Muže, který mezitím beznadějně ležel v lese, hledala jeho rodina a následně i policie. Tu ale kontaktovali až v úterý večer, mysleli si totiž, že je muž u známého. „Policisté začali po muži pátrat a ve středu dopoledne jim příbuzní muže sdělili, že dotyčný je už doma. Těžce dehydrovaného jej přivolaná sanitka převezla do nemocnice,“ dodala mluvčí.

Případů ztracených houbařů v poslední době opět přibývá. Lesy jsou plné hub, stejně tak i houbařů. Důležité je nepodceňovat své síly, vzít si vždy plně nabitý mobil a nějaké pití a jídlo.