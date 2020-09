Za rouhání odsoudili chlapce (13) na deset let! Muže (22) za to chtějí oběsit (Autor: archiv)

Omar byl odsouzen 10. srpna stejným soudem, který nedávno za rouhání odsoudil zpěváka Yahaya Sharif-Aminua (22) k smrti. Chlapcův trest – 10 let vězení a prospěšných prací – je podle jeho právníka v rozporu s Africkou chartou práv a dobrých životních podmínek dítěte či s nigerijskou ústavou.

Právník Kola Alapinni pro CNN uvedl, že 7. září podali odvolání. Omara totiž soudili jako dospělého, protože podle islámského práva již dosáhl puberty a má plnou zodpovědnost za své činy. Alapinni, který se zabýval případem Yahaya Sharif-Aminua dále prozradil, že jemu ani jiným právníkům nedovolili se s chlapcem setkat. „Zjistili jsme, že byli oba odsouzeni stejný den stejným soudem… Nigerijské zákony rouhání neuznávají. Je to v rozporu s ústavou,“ dodal.

Chlapcova matka byla nucena utéct do sousedního města poté, co se jejich domu shromáždil rozzuřený dav. UNICEF vydal ve středu prohlášení, ve kterém vyjádřil hluboké znepokojení ohledně rozsudku. „Odsouzení toho dítěte na deset let vězení není správné,“ řekl Peter Hawkins, zástupce UNICEF v Nigérii.

Organizace vyzvala nigerijskou vládu, aby případ neprodleně přezkoumala a rozsudek zrušila. „Tento případ je názornou ukázkou, že je potřeba urychlit přijetí zákona o ochraně nezletilých v Kano, který zajistí, že se všemi dětmi do 18 let bude zacházeno v souladu se standarty práv dětí,“ uvedl dále Hawkins. Ve státu Kano, stejně jako ve všech muslimských státech v Nigérii, se uplatňuje právo šaría vedle sekulárního práva.

Zpěvák Yahaya Sharif-Aminu byl odsouzen k smrti oběšením za hanlivé výrazy proti proroku Mohamedovi v jedné z jeho písní. Ta v jeho městě zapříčinila nepokoje, při kterých dav podpálil jeho dům. Jeho odsouzení je druhým rozsudkem smrti, který byl v zemi vynesen za rouhání. Zhruba tucet států na severu Nigérie znovu zavedlo církevní právo šaría na počátku dvacátých let tohoto století. Soudy šaría probíhají souběžně se státními a federálními soudy.