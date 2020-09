Vůbec tam neměl být. Pošťák Lukáš M. (21) zaskakoval v práci za nemocného kolegu a málem se mu to stalo osudným. Když doručoval zásilku Patriku W. (21), vzal na něj sekeru a rozmlátil mu hlavu! Napadl i jeho přítelkyni, která poštu rozvážela s ním.

Čtyři dni před loňskými Vánocemi přišel Lukáš M. do práce a dozvěděl se, že bude rozvážet zásilky v rajónu svého kolegy. Pomáhala mu s tím jeho dívka, které byla na poště na brigádě. Zásilku s historickou pistolí za 35 tisíc korun měl doručit na adresu v okrajové části města Aše.

Na místě ale muže, který si nechal balíček poslat, nikdo neznal. „Už jsem chtěl odjet, ale z pole vyšel Patrik. Znal jsem ho ze školy. Řekl, že balíček je pro něj. Měl jsem ho v kabině. Když jsem se sklonil, že mu ho podám, uslyšel jsem podivné hvízdnutí,“ líčil u Krajského soudu v Plzni Lukáš M.

Sekera v hlavě

Otočil se a zahlédl v ruce svého bývalého spolužáka sekeru. „Sekl mě s ní do hlavy. Díval jsem se na něj a viděl jsem, jak se chystá k druhé ráně. To jsem už ležel na zemi v příkopu. Zeptal jsem se ho, proč to dělá. Mlčel,“ vzpomínal Lukáš M.

Při dalším úderu se mu podařilo sekeru rukou odrazit. „Obličej jsem měl plný krve a skoro jsem neviděl. Život mi zachránila čepice s kšiltem, která rány sekerou ztlumila,“ řekl Lukáš.

Bezpečí hledal v nedalekém domu. „To jsem uslyšel křik Kateřiny a bylo mi jasné, že to není v pořádku. Tehdy jsem nevěděl, že do ní Patrik také sekal sekerou,“ dodal Lukáš M.

Kopla útočníka do břicha.

„Seděla jsem v autě a psala SMS na mobilu. Uslyšela jsem výkřik. Lukáš ležel na zemi a ten muž měl nad ním napřaženou sekeru. Vystoupila jsem s auta,“ popsala Kateřina B.

„On se rozběhl ke mně, srazil mě na zem, já ho kopla do břicha, když zvedl sekeru. Pak si nic nepamatuji. Vím jen, že pak seděla v autě a snažila se na mobilu vytočit záchranku. Pak jsem běžela do nedalekého domu pro pomoc,“ dodala Kateřina B.

Lékaři jemu i Kateřině zachránili život. Oba mají ale stále zdravotní potíže, hlavně bolesti hlavy.

Nechtěl platit

Důvodem tak brutálního činu bylo to, že Patrik W. chtěl historický revolver, ale nechtěl ho zaplatit. Proto udal falešnou adresu. Za pokus dvojnásobné vraždy mu teď hrozí výjimečný trest či doživotí. Mladík byl již v minulosti trestán.