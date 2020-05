Letité spory ukončil Karel vraždou Aleny: Činu nelitoval, odsedí si 16 let

Desítky let trvající sousedské spory vyvrcholily loni v listopadu. Karel L. si podle obžaloby na osmapadesátiletou Alenu počkal kolem páté ráno, když odcházela do zaměstnání, předtím si nachystal železnou tyč a do kapsy si vzal nůž. Když žena vyšla z domu, opakovaně ji udeřil do hlavy, nůž k útoku nepoužil. Ženu pak nechal ležet před domem a vrátil se k sobě do bytu. Záchrannou službu přivolali lidé z domu, kteří tělo ženy nalezli, lékaři už napadené nedokázali pomoci. Kvůli sporům brutálně ubil sousedku Alenu (†58)! Důchodce Karel (70) z Nové Vsi se u soudu přiznal

„Obžalovaný pojal úmysl usmrtit poškozenou nejpozději předchozího dne, připravil si nástroj k usmrcení, zvolil si dobu i místo, kde k tomu skutku dojde, a druhého dne svůj úmysl uskutečnil,“ uvedl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Petr Franc. „Motivem byly dlouhodobé, vzájemné a zdůrazňuji malicherné rozpory, rozhodně se nestalo nic, co by nešlo řešit jiným způsobem, než zvolil obžalovaný,“ podotkl soudce. Při ukládání trestu podle něj muži přitížilo to, že činu nelitoval, a také to, že šlo o velmi brutální útok. „Poškozené nedal nejmenší šanci úniku,“ dodal Franc.

Video Vražda v Nové Vsi: Muž (70) se přiznal, že zabil sousedku (†58). - Blesk/Václav Burian

Odsouzený už ženu v minulosti jednou napadl, v roce 2014 byl odsouzen za to, že ji udeřil do hlavy sekerou. Soud mu tehdy uložil podmínku a zakázal mu ženu i její rodinu kontaktovat. Karel L. musel po prvním útoku oběti platit odškodné.

Z výpovědí svědků vyplynulo, že Karel L. a jeho manželka měli dlouholeté spory s rodinou zavražděné. Vrah nepopírá, že ženu zabil, odmítl ale, že na ni čekal s úmyslem vraždit. Chtěl se s ní údajně domluvit, tvrdil, že ho žena neustále provokovala a šikanovala. „Když jsem věděl, že to s ní nemá cenu, tak jsem ji dorazil,“ vysvětloval svůj čin. Příbuzní zabité ženy u soudu odmítli tvrzení, že někomu ubližovala nebo vyhrožovala.

Státní zástupce pro Karla L. navrhoval trest od 16 do 20 let vězení. Muž podle něj po činu ani u soudu neprojevil žádnou lítost nad tím, že někomu vzal život. Podle žalobce se v den vraždy se ženou na ničem domluvit nechtěl, napadl ji totiž podle něj bezprostředně poté, co vyšla z domu. Neprokázalo se podle něj také to, že senior ze strany poškozené a její rodiny zažíval nějaká objektivní příkoří. Na základě doporučení znalců navrhl, aby byl Karel L. po odpykání trestu umístěn do zabezpečovací detence. „Porucha osobnosti z něj činí velmi nebezpečného člověka neschopného citu a empatie," uvedl státní zástupce. S uložením zabezpečovací detence ale soudce nesouhlasil, podle něj k tomu nebyly splněny zákonné podmínky.

Obhájce Karla L. žádal, aby soud od potrestání muže upustil. Podle něj by měl muži kvůli jeho poruše osobnosti uložit pouze detenci. Pokud však soud přistoupí k trestu vězení, měl by ho ukládat na spodní hranici trestní sazby, tedy kolem 12 let, doplnil ve své závěrečné řeči. Připomněl, že se Karel L. k činu přiznal a pomáhal k objasnění trestné činnosti.