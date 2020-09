Následující týdny se pro starostku obce s 339 obyvateli změnily v „psycho“. Vaňouček jí nemohl přijít na jméno a vyhrožoval, kudy chodil. Před Vánocemi vše vygradovalo. Starostce vyhrožoval, že jí „uřeže hlavu.“ Na jeho chování si ale stěžovali i další obyvatelé. „Už to přesáhlo únosnou mez, člověk měl zkrátka strach,“ řekla Blesk.cz Jílková.

Vaňoučka zadrželi policisté, skončil v cele. „Muž totiž kromě vykřikování, že nesnáší politiky, začal vyhrožovat i fyzickou likvidací a vypálením vesnice. Zadrželi jsme ho a na základě předložených důkazů soudce rozhodl o jeho vzetí do vazby,“ popsala na konci minulého roku událost policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Vězení i léčba

Okresní soud ve Znojmě uložil muži obžalovanému z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 12 měsíců za mřížemi ve věznici s ostrahou. Navrch přidal i ústavní léčbu ze závislosti na alkoholu a drogách. Vaňouček se však odvolal.

„Od samého začátku nechápu, z čeho jsem byl obviněný. Neměl jsem motiv, proč té paní vyhrožoval. Sháněl jsem, kde bych vykonal uložené obecně prospěšné práce, měl jsem je nakonec domluvené v Moravském Krumlově. Jenže pro mě přijela policie,“ hájil se v úterý u odvolacího senátu a žádal zrušení rozsudku.

Nic jsem neudělal, hájil se

„Jsem darebák, ale když jsem se vrátil z vězení, dělal jsem ve škodovce a poplatil všechny dluhy a exekuce. A teď mě chtějí zavřít za něco, co jsem neudělal,“ snažil se obměkčit soud.

Soudkyně Andrea Svobodová ale konstatovala, že nižší instance vyhodnotila události v Rešicích správně a svědci včetně starostky jsou věrohodní. „Trest je zcela přiměřený,“ konstatovala, zatímco obžalovaný jen kroutil hlavou.

„Jsem nevinný, nic jsem neudělal,“ opakoval při odchodu ze soudní síně v doprovodu eskorty.

Starostka: Rozpaky z výše trestu

Roční trest vyvolal v Rešicích rozpaky. „Po tom všem, co jsme tady zažívali, je to na pováženou. Nevíme, co od toho člověka po propuštění čekat a to bude za pár měsíců,“ reagovala starostka.