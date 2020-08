Moudrost stáří rozhodně nezdobí protřelého podvodníka Pavla Hynka (77), kterého ve středu Krajský soud v Brně definitivně poslal na 6 let do vězení. Loni obral o peníze své tři vrstevnice, vůči jedné měl podle rozsudku použít i násilí. Od ještě vyššího trestu za loupež ho uchránily jen vysoký věk a zdravotní problémy.

Věkem už kmet však není žádné neviňátko. Podle záznamů „navštívil“ vězení od roku 1971 už sedmnáctkrát. Jeho specialitou z posledních let jsou podvody na stejně starých či ještě starších důchodcích. Tři dámy loni zastavil na různých místech Brna a díky své přesvědčivosti z nich bez větších problémů vymámil tisíce korun.

Prý sežene švýcarské léky

„Poškozené, která se zmínila, že ji čeká výměna kloubu, nabídl, že jí sežene švýcarské léky, díky kterým nebude muset na operaci. Šel s ní k bankomatu, převzal sedm tisíc korun, ale nic z toho nesplnil,“ popsala jeden z případů předsedkyně odvolacího senátu Monika Staniczková.

Hynek kajícně podvody přiznal, podal si ale odvolání kvůli údajné loupeži z loňského října. Na náměstí Svornosti měl dotlačit paní Hanu (84) pohybující se s chodítkem k bankomatu a s pomocí násilí ji donutit k výběru 10 tisíc korun. „Byl jsem lump, grázl, nechtělo se mi dělat, ale tohle bych neudělal,“ přesvědčoval soudce.

Je podvodník, ne lupič

Podle jeho obhájce Martina Hledíka zůstalo při obžalobě z loupeže jen tvrzení proti tvrzení. „Paní mého klienta při rekognici nepoznala, nejsou důkazy o násilí, kterým by si vynutil vydání peněz. On kajícně přiznává svou minulost i řadu podvodů. Ale loupež odmítá, to není jeho styl. Pokud soud odvolání zamítne, vzhledem k jeho stavu půjde o doživotí,“ řekl obhájce.

Je to hyenismus

Kmet-recidivista však senát neobměkčil, ten po krátké poradě odvolání zamítl. „Je tady rozsáhlá trestní minulost obžalovaného, sedmnáct záznamů. Vymlouvá se na svůj věk a zdravotní potíže, přitom sám zneužívá stejně starých či ještě starších seniorů. Jeho počínání lze označit za bezohledné a lstivé, či rovnou za hyenismus,“ uvedla soudkyně.

V případě údajné loupeže městský soud podle ní správně vyhodnotil všechny důkazy, při výběru z bankomatu kamera zachytila i osobu se shodným oblečením, jako měl obžalovaný. Nedaleko místa si jej všimla i policejní hlídka, která starce znala kvůli jeho předchozím přečinům.

Rozsudek šesti let nad jedním z nejstarších českých delikventů je tak pravomocný.