Rak

Každý den je pro vás náročný a poslední dobou vlastně pořád jen remcáte. Ani kolegům v práci se to nelíbí a mohou si jít stěžovat za šéfem. Odhoďte pesimismus a připoutejte k sobě dobrou náladu. To je nyní to jediné, co k životu potřebujete.