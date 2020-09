Hoch byl na koupališti jako účastník letního tábora spolu s dalšími dětmi a táborovým dozorem. Policisté si nechají mimo jiné zpracovat posudek od znalce z oboru bezpečnosti v bazénech a na koupalištích.

„Jsou dané nějaké povinnosti, a znalec je bude zkoumat - co bylo zapotřebí a co z toho bylo dodrženo, a co ne," sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková. Vypracování posudku zřejmě zabere řádově měsíce.

Autobus zadržený na hranicích se vrátil do Čech: Svědci popsali, co se tam dělo

Chlapec se topil na koupališti v Českém Dubu odpoledne 6. července. Bezvládného těla na vodní hladině si všimla jedna dívka a společně s kamarádkami vytáhla chlapce v bezvědomí na břeh.

O den později dítě zemřelo v pražské nemocnici. „Nařízená soudní pitva prokázala, že bezprostřední příčinou jeho smrti bylo utonutí," dodala policejní mluvčí.