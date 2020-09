Pozůstatky chlapce byly nalezeny vedle ostatků jeho psa, když se ve středu prohnal veliký požár městem Lyons.

Wyatt s pejskem uprchli z domu ve chvíli, když se k nim přiblížil „Santiamský oheň“, jak se začalo rozsáhlým požárům v Oregonu přezdívat.

Muž patrně zavraždil svou dceru (†10), její mámu (†40) i babičku (†72)! Dům pak vyhodil do povětří!

Rodina Wyatteho sdílela na sociální síti zoufalé prosby o pomoc s jeho nalezením, brzy se však objevily zprávy o jeho smrti.

V požáru zahynula i chlapcova babička Peggy Mossová a jeho matka, Melissa Mossová, leží s popáleninami v nemocnici ve vážném stavu.

Holčičku (†12) uvěznily ve skateparku plameny: Cesta z ohnivého pekla byla široká 30 cm

Zdrcená rodina vzdala dvanáctiletému chlapci a jeho babičce hold na facebooku, když napsali, že „Wyatt byl milován a zbožňován celou rodinou a přáteli a Peggy byla milovanou a důležitou osobou širší rodiny“.

SF today fits really well with Blade Runner 2049 music #apocalypse2020 #SanFrancisco pic.twitter.com/UhRl6qe8RB