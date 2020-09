Incident se stal 8. června v Moskvě a známý ruský herec Michail Jefremov ji způsobil v opilosti. Jednoho člověka při ní zabil. Tragickou událost zachytily bezpečnostní kamery. Herec se ke skutku přiznal, projevil lítost. Půjde si sednout na 8 let.

Pouliční kamery zachytily okamžik, kdy hercův terénní vůz v noci na víceproudé vozovce před sídlem ruského ministerstva zahraničí přejíždí přes středovou čáru a čelně naráží do protijedoucího auta. Podle očitých svědků byl herec opilý, což po vyšetření potvrdila také policie. Zraněný řidič druhého vozu později zemřel.

Prokuratura původně žádala trest v délce 11 let ve věznici s přísným režimem. Soud ale v úterý herce odsoudil na 8 let. Do trestu mu přitom započítal jen půldruhého měsíce stráveného v domácím vězení, ačkoli v něm Jefremov byl měsíce tři.

Děsivé video: Muž odvysílal vlastní sebevraždu v přímém přenosu!

Jefremovův právník Elman Pašajev soudu navrhl, aby herci uložil trest, který není spojený s uvězněním, anebo aby ho v krajním případě poslal do vězení s mírným režimem. Sám Jefremov se podle agentury TASS ve své závěrečné řeči k vině přiznal, projevil lítost a zároveň trest požadovaný státním zástupcem přirovnal k rozsudku smrti.

Jefremov pochází z herecké rodiny a začal hrát už v dětství. Uznání kritiků získal například rolí jednoho z porotců ve filmu Dvanáct režiséra Nikity Michalkova z roku 2007, který byl oceněný Zlatým lvem na festivalu v Benátkách.