Zachránila babičce život, ta ji ale místo toho nechala napospas ohni. Žeňa Uchvatová (3) z Dnipra na střední Ukrajině utrpěla vážné popáleniny na 50 % těla a je už pod dvou operacích.

Její babička měla v době, kdy požár propukl, spát jako zařezaná. Navíc prý byla opilá jako žok. Holčička si během babiččiny „indispozice“ zatím hrála sama ve vedlejším pokoji a netušila, že jí v příštích minutách půjde o život.

Panika z covidu mezi zdravotníky? Trpící Alenu v Kadani poslali do kouta, se zánětem ledvin jí prý nepomohli

S prvními známkami požáru běžela dívenka podle místních médií za babičkou. Třásla s ní, volala na ni, snažila se ji vzbudit, ale povedlo se jí to, až když plameny zachvátily celý pokoj . Jakmile žena viděla, co se děje, vzala nohy na ramena. O dítě se nestarala. Protože vystrašené dítě nevědělo, co si má počít, v panice se schovalo pod postel.

Až za nějakou dobu se objevil hrdinný zachránce. Do divoce šlehajících plamenů se vrhl muž ze sousedství a zraněnou holčičku vynesl do bezpečí. Popálená je nyní v umělém spánku. Kromě toho, že utrpěla rozsáhlé zranění kůže, nadýchala se také velkého množství zplodin. V nemocnici jí z dýchacích cest vyjmuli spousty sazí. Na intenzivní jednotce podle lékařů zůstane minimálně další měsíc.

Ženě uspíšili porod kvůli rakovině: Její dcerka ale mámu už neuvidí

Matka dítěte Anastasia Uchvatová, má další 4 děti mladší pěti let. Bere vinu za tragédii na sebe. „Žeňa se mi narodila jako druhá a je to jako moje mladší kopie. Vyčítám si, že jsem ji matce svěřila,“ plakala do kamery místní televize. Podle jejích slov neví, co se v domě stalo, byla to prý náhoda, která může potkat úplně každého. Sousedé jí ale nevěří - tvrdí, že Anastasia určitě něco tají, aby se vyhnula odpovědnosti.

Úřady v dalším sledu budou rozhodovat o tom, zda matku nezbavit rodičovských práv a zbývající děti jí neodebrat. Soudí se, že jelikož musela vědět, že její matka pije, a přesto s ní dceru nechala o samotě, nese za to, co se její dceři stalo, i právní vinu.