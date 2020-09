Záchranáři vyjeli na pomoc turistce a sami skončili v ohrožení života. „Žena pociťovala bolest v kolenech. V doprovodu manžela a s omezením pohybu postupovala velmi pomalu. Na pomoc jí vyjeli záchranáři HZS,“ informovala Horská záchranná služba.

Vůz se osmkrát převrátil

Jenže terénní vozidlo, ve kterém seděli tři profesionální a dva dobrovolní záchranáři, se dosud z nezjištěných důvodů osmkrát převrátilo. „Na místo nehody byly okamžitě vyslány záchranné složky. Všichni záchranáři utrpěli zranění, jeden je ve vážném stavu," dodali záchranáři v prohlášení.

Podle experta na jízdu v terénu Romana, který má za sebou i několik zahraničních expedicí a uspořádává i školení a kurzy, měli záchranáři velké štěstí, že nehoda neskončila fatálně. Při pohledu na děsivé záběry tuhne člověku krev v žilách. Záběry navíc doprovází halekání ženy „Ach, můj bože.“

Slova experta

„Z videa není jasné, co bylo příčinou, že se vozidlo dostalo do takové pozice. Je zřejmé, že se řidič snažil celou situaci, podle natočení kol a řevu motoru, vyřešit nasměrováním vozidla směrem do kopce. V spojitosti s podkladem a trávou, která mohla být i mokrá, to však nebylo nejšťastnější řešení," prozradil Roman Novému Času.

Kdyby podle experta nasměroval muž volantem auto směrem dolů z kopce, k takovéto situaci nemuselo dojít. „Každé auto i terénní speciál má limity při bočních náklonech. Speciální terénní pneumatiky drapáky mohly celou situace při bočním smyku už jenom zhoršit,“ doplnil expert.

Záchranáři mají štěstí, že jsou naživu