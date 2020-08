Na začátku srpna potkalo rodinu z Českobudějovicka neštěstí. Opustila ji milovaná osoba. Blízcí se proto sešli ve smuteční síni na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích, aby se se zesnulým naposledy rozloučili.

Ovšem tam je čekal obrovský šok. Poté, co se podívali na katafalk, viděli cizí rakev. „Vše bylo hrozně rychlé, v jednom okamžiku jsem zvedla oči, podívala se na katafalk. Zaměřila se na rakev a vidím, že to není ta, co jsme vybrali,“ uvedla jedna ze smutečních hostů pro Prachatický deník. V krematoriu došlo k záměně nebožtíků. Podle informací Českobudějovického deníku za chybou stojí zaměstnanci krematoria.

Podle Vrbové k záměně došlo z důvodu, že při převozu rakví nebyly doloženy průvodní dopisy. „Vždy musí být tyto doklady doloženy, což vyžaduje jednak zákon o pohřebnictví a také směrnice. Pokud v těchto případech, u dvou rakví se zesnulými, kvůli čemuž došlo k záměně, nebyly průvodní listy vyžadovány ze strany našich zodpovědných pracovníků, pak je to zcela jistě chyba na naší straně, “ uvedla ředitelka městské organizace spojené s krematoriem Kateřina Vrbová pro Českobudějovický deník s tím, že bez těchto dokumentů nelze přijmout tělo. Pohřeb táty šesti dcer Mátlových: Janeček se zlobí! Peníze jen lítaly, teď rána pod pás!

Majitel pohřební služby Memory Michael Dimitrov, u níž si rodina poslední rozloučení objednala, uvedl, že rakve byly označeny tzv. rakvenkou, což jsou papírové štítky, na nichž jsou uvedeny všechny podrobnosti, tj. jméno zesnulého, typ rakve, místo a termín obřadu.

„Tyto údaje se při přivezení do krematoria kontrolují několika osobami a pracovníci si je převezmou a dovezou do zázemí, kde je chystají k obřadům. V tuto chvíli již bohužel nemůžeme jakkoliv ovlivnit, jestli pracovník přebírající a připravující rakev a květiny, zkontroluje tyto údaje," uvedl Dimitrov.

Případem se zabývá i náměstek primátora Ivo Moravec, který se setkal se zaměstnanci, kteří měli záměnu zavinit. „Hovořil i s jedním z viníků, který mi nedokázal vysvětlit, jak ta kontrola na obou branách bez odhalení mohla projít,“ uvedl Moravec.