Na Malé Fatře došlo v pondělí ke zranění českého dítěte. Teprve devítiletá holčička z Plzně se při výšlapu s rodinou zřítila do rokle. Z té ji vytahoval tým slovenských horských záchranářů.

Pomoc přivolali vyděšení rodiče, když se jejich dcerka zřítila do rokliny na začátku Horných dier. „Holčička došlápla mimo most, následně padala pět metrů podél skály a dopadla do potoka,“ uvedl jeden ze záchranářů, Tomáš Dikoš.

„Uvízla v roklince, takže jsme nabalili lanovou techniku, lékařské batohy a vyrazili do akce,“ popisuje zákrok horský záchranář Matej Sloviak. Podle TV JOJ bylo děvčátko naštěstí při vědomí, takže jej mohli snáze vytáhnout. „Pomocí lanové techniky jsme ji vytáhli zpátky,“ dodal Dikoš.

Tým záchranářů následně malou turistku odnesl na nosítkách na Podžiar, kam pro ni přiletěl vrtulník leteckých záchranářů. Dívku z Plzně poté transportovali do nemocnice v Martině, kde byla umístěna na jednotku intenzivní péče. Její stav se postupně zlepšuje.