Pět let od smrti tří vojáků Martina (†36), Patrika (†25) a Kamila (†28): Mám to pořád před očima, vzpomíná velitel

Páté výročí tragického úmrtí tří vojáků v Afghánistánu si v sobotu připomněl táborský mechanizovaný prapor. Pietního aktu v areálu kasáren se účastnili i příbuzní zemřelých. V srpnu 2018 se tehdy šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let, stali oběťmi teroristického útoku poblíž základny v Bagrámu.

„Na ten moment si vzpomínám velice často a mám ho zcela čistě a zřetelně pořád před očima. Vojáci byli připravení na všechny možné situace, ale jsou samozřejmě věci, které úplně nejste schopni ovlivnit. Kdyby se ve fotbale nebo hokeji hrálo bez chyb, nebyli by vítězové ani poražení,“ uvedl zástupce velitele 42. mechanizovaného praporu Viktor Patia, který byl před pěti lety v Bagrámu na misi i s Marcinem, Benešem a Štěpánkem.

Útok se stal v neděli 5. srpna 2018 ráno místního času (okolo 3:50 SELČ), když byli Marcin, Beneš a Štěpánek na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu. V prostoru, kde operovali, museli vojáci vystoupit z obrněných vozidel a pokračovat pěšky. v doprovodu amerického a dvou afghánských vojáků spatřili člověka, který se odpálil. Všichni tři Češi na místě zemřeli. Prezident Miloš Zeman následně všechny tři vojáky in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.

„Samozřejmě nás ta tragédie zaskočila. Naše mise byla ve druhé polovině, nejprve jsme tomu vůbec nechtěli věřit,“ uvedl Patia, který v armádě absolvoval šest zahraničních misí. Dodal, že vojáci vědí, že se podobná tragédie může stát. „Připravujeme se na to, ale pořád je to je výcvik a realita je pak jiná. Snažíme si zvyknout na to, že plníme úkol, u kterého může k podobné tragédii dojít,“ řekl.

V českých zahraničních misích od roku 1990 zahynulo 30 vojáků. Nejvíce z nich právě v Afghánistánu, od roku 2002 tam zemřelo 14 českých vojáků. Prvního připravila o život lavina kamení a bahna v květnu 2007. První ztrátou při útoku byla smrt vojenského policisty v březnu 2008. Nejtragičtějším dnem byl pro české vojáky v Afghánistánu 8. červenec 2014, kdy na hlídku v okolí základny Bagrám zaútočil sebevražedný atentátník. Na místě zemřeli čtyři Češi, dva afghánští policisté a několik civilistů.