Muž, který pracoval jako omítkář, neváhal ani na sekundu, když uviděl, že jeho děti smetla voda. Podařilo se mu je dostat v bezpečí na břeh, ale sám přitom skončil pod hladinou. Pobřežní stráž dostala hlášení o incidentu ve dvě hodiny odpoledne a okamžitě vyrazila na místo.

Otec zemřel v nemocnici

Jonathana se jí podařilo dostat z moře. Bohužel na tom nebyl dobře a po leteckém transportu do nemocnice zemřel. Jeho partnerka Laura Burfordová je zdrcená. Cítí však zároveň nesmírnou vděčnost za to, jak se její milý, který zplodil celkem sedm dětí, zachoval.

„Slova nedokážou vyjádřit, jak se všichni cítíme. Nejenom já a naše děti, ale i jeho další děti a celá rodina. Dlužím tomuto muži všechno za to, že přinesl zpět naše děti. Je moc smutné, že jsme o něj všichni přišli, ale vím, že by dal svůj život za to, aby byly děti v pořádku,“ řekla pro Wales Online.

Opravdový hrdina