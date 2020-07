Policistu (†28) usmýkali tři výrostci k smrti: Soud se s nimi nemazlil!

Tři britští mladíci, kteří loni za svým autem usmýkali k smrti policistu Andrewa Harpera (†28), jenž je přistihl při krádeži, u soudu dostali v pátek vysoké tresty vězení. O jejich vině rozhodl soudce minulý týden, nyní jim udělil za zabití tresty v délce 13 a 16 let za mřížemi.

Mladíci, z nichž dvěma je nyní 18 let a jednomu 19 let, v srpnu loňského roku táhli za svým autem ukradenou čtyřkolku, když je zastavil policista Andrew Harper. Ten ale nevědomky stoupnul na oko ležícího tažného lana, uvedla agentura Reuters. Zdrogovaná usedla za volant a zabila policistu Pavla (†31): Jitku (39) obvinili! Zůstává ale na svobodě

To ho zachytilo poté, co se auto s prchajícími mladíky rozjelo. Za vozidlem byl následně vláčen více než dva kilometry a mnohačetným zraněním podlehl. Prokuratura tvrdila, že mladíci věděli, že se policista do lana zachytil, a nepomohli mu.

Vraždu soud přehodnotil na zabití