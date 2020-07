Policisté z Brandýsa nad Labem pronásledovali 2. května roku 2014 ujíždějícího muže v octavii. Petra Zajíčková z Kostelce nad Labem se ho měla pokusit zastavit. Zfetovaný Josef Novák ale policistku srazil a odhodil do škarpy! Kvůli špatnému počasí nemohl vzlétnout vrtulník, do nemocnice tak musela být ve vážném stavu transportována sanitkou. V nemocnici ale matka dvou dětí umírá. Mladík (22) byl pod vlivem pervitinu, měl 11 zákazů řízení a byl to nebezpečný recidivista. Soud ho poslal na 16,5 roku do vězení. Pohřeb Petry Z., přejeté policistky feťákem Josefem. | Jan Doležal, ČTK, archiv Blesku